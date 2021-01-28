В Башкирии количество зараженных COVID-19 вновь увеличилось на 168

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим. Официальная актуальная информация публикуется каждый день на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в Башкирии было зарегистрировано 168 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 23 745.