В Башкирии количество зараженных COVID-19 вновь увеличилось на 168

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим. Официальная актуальная информация публикуется каждый день на сайте стопкоронавирус.рф.

Фото №1 - В Башкирии количество зараженных COVID-19 вновь увеличилось на 168

За последние сутки в Башкирии было зарегистрировано 168 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 23 745.

При этом с выздоровлением за сутки выписан 161 пациент, а за всё время уже 17 924. Смертью закончилось ещё 2 случая заболевания. Общее количество летальных случаев по данным оперативного штаба достигло 180 человек.    

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