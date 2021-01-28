В России коронавиурсом болеют менее 500 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекций в России озвучил новые данные по заболевшим. Актуальная информация была опубликована на официальном сайтестопкоронавирус.рф.

Так, за последние сутки было зарегистрировано 19 138 новых заболевших COVID-19. При этом за всё время пандемии в России выявили уже 3 793 810 носителей. По данным на 28 января, одновременно вирусом болеет 492 901 пациент.