В Башкирии начнут поэтапно снимать ограничения из-за коронавируса

С сегодняшнего дня в Башкортостане будут поэтапно сниматься ограничительные антиковидные меры. Об этом Глава республики заявил на ежегодном Послании депутатам Госсобрания.
По словам Главы Башкирии, главное – пройти вакцинацию, чтобы выработать коллективный иммунитет. Партии прививок поступают в регион. Как отметил Радий Хабиров, он прошел через эту процедуру, сейчас чувствует себя хорошо. Руководитель республики также поблагодарил медиков и волонтеров, которые внесли большой вклад в борьбу с коронавирусом. Если все необходимые меры будут приняты, то во второй половине 2021 года регион сможет выйти из режима повышенной готовности.
На Послании Глава республики также отметил, несмотря на пандемию в регионе не допустили обвала экономики. Перестроились, год завершили почти со стопроцентным индексом промышленного производства, сумели удержать ситуацию благодаря своевременным антикризисным мерам, поддержке обрабатывающих отраслей и выпуску новой продукции. В Национальном инвестиционном рейтинге Башкортостан вошёл в число лучших регионов, поднявшись за год с 16 на 9-е место. Радий Хабиров отметил интерес инвесторов к особой экономической зоне, а потому правительство было поручено проработать возможность расширения её территории.