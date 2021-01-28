В Башкирии начнут поэтапно снимать ограничения из-за коронавируса

С сегодняшнего дня в Башкортостане будут поэтапно сниматься ограничительные антиковидные меры. Об этом Глава республики заявил на ежегодном Послании депутатам Госсобрания.

По словам Главы Башкирии, главное – пройти вакцинацию, чтобы выработать коллективный иммунитет. Партии прививок поступают в регион. Как отметил Радий Хабиров, он прошел через эту процедуру, сейчас чувствует себя хорошо. Руководитель республики также поблагодарил медиков и волонтеров, которые внесли большой вклад в борьбу с коронавирусом. Если все необходимые меры будут приняты, то во второй половине 2021 года регион сможет выйти из режима повышенной готовности.

Республика находится на пороге развития, мы со стороны депутатской вертикали за то, чтобы республика развивалась. Мы видим рассвет нашей республики. Юнир Кутлугужин, руководитель фракции КПРФ в Государственном Собрании Республики Башкортостан

На Послании Глава республики также отметил, несмотря на пандемию в регионе не допустили обвала экономики. Перестроились, год завершили почти со стопроцентным индексом промышленного производства, сумели удержать ситуацию благодаря своевременным антикризисным мерам, поддержке обрабатывающих отраслей и выпуску новой продукции. В Национальном инвестиционном рейтинге Башкортостан вошёл в число лучших регионов, поднявшись за год с 16 на 9-е место. Радий Хабиров отметил интерес инвесторов к особой экономической зоне, а потому правительство было поручено проработать возможность расширения её территории.