В Башкирии предпринимателям рассказали о новых законах по поддержке бизнеса

Больше всего вопросов, отметил Флюр Асадуллин, уполномоченный по правам предпринимателей как раз были связаны с отменой единого налога на вменённый доход. Теперь предприниматели должны будут выбрать другую систему: общую, упрощенную или патент. Также обсуждались введение маркировки на категории товаров, новые требования для такси. Есть и нововведения в розничной торговле. Теперь предприниматель может не иметь книгу отзывов, а покупателям нельзя запрещать фотографировать товар на прилавках.