В Башкирии сельская учительница стала рекордсменом по числу онлайн-уроков

250 уроков, 50 консультаций в режиме онлайн. Учитель математики из Стерлибашевского районе стала рекордсменом по количеству проведённых занятий на дистанционке. Как современные технологии помогли сельским школам пережить пандемию?
Истина рождается в диалоге. Поэтому на уроке у Гульназ Талгатовны ученики никогда не молчат. Вместе рассуждают, сообща отвечают. Обучение в режиме онлайн в период пандемии пережили тоже вместе. Вот так гаджеты, интернет-сайты и социальные сети перешли из лагеря врагов в стан соратников.
Уроки в классе заменили общением в Zoom. За дело взялись настолько активно, что Гульназ Талгатовна стала рекордсменом по количеству проведённых на дистанционке занятий. Но оно и хорошо, признаются ребята. Всё же практически выпускной класс.
Работе в этой школе Гульназ Галяутдинова посвятила больше 20 лет. Любовь к цифрам перешла от мамы, заслуженного учителя республики. На всю семью преподавательский стаж у женщин практически полвека.
За все годы работы Гульназ Талгатовна воспитала и выпустила не одно поколение детей. Профессия учителя стала для женщины работой мечты. А это значит, что фраза «на работу как на праздник» лучше всего описывает настроение, с которым педагог приходит в школу.