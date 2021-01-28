В Башкирии сельская учительница стала рекордсменом по числу онлайн-уроков

250 уроков, 50 консультаций в режиме онлайн. Учитель математики из Стерлибашевского районе стала рекордсменом по количеству проведённых занятий на дистанционке. Как современные технологии помогли сельским школам пережить пандемию?

Истина рождается в диалоге. Поэтому на уроке у Гульназ Талгатовны ученики никогда не молчат. Вместе рассуждают, сообща отвечают. Обучение в режиме онлайн в период пандемии пережили тоже вместе. Вот так гаджеты, интернет-сайты и социальные сети перешли из лагеря врагов в стан соратников.

Чтобы уроки были нескучные, чтобы ребятам интересно было работать, новые методы придумывали. С виртуальными досками работали, в Zoom работали, в скайпе работали, каждый раз приходилось искать что-то новое, чтобы ребятам объяснить тему и донести её так, чтобы каждому ребёнку было понятно. Гульназ Галяутдинова, учитель математики школы №1 с. Стерлибашево

Уроки в классе заменили общением в Zoom. За дело взялись настолько активно, что Гульназ Талгатовна стала рекордсменом по количеству проведённых на дистанционке занятий. Но оно и хорошо, признаются ребята. Всё же практически выпускной класс.

Работе в этой школе Гульназ Галяутдинова посвятила больше 20 лет. Любовь к цифрам перешла от мамы, заслуженного учителя республики. На всю семью преподавательский стаж у женщин практически полвека.

По математике пять у меня. Вот бывали такие случаи, что ребята довольные приезжали. Очень приятно слышать слова благодарности. И в такие моменты понимаешь, что ты не зря работаешь и очень много ещё впереди нужно сделать, чтобы таких выпускников стало как можно больше. Гульназ Галяутдинова, учитель математики школы №1 с. Стерлибашево