В Башкирии открываются ночные клубы и бары

Так, с 29 января в республике будет разрешена работа ночных клубов, баров, ресторанов. Также разрешено проводить дискотеки и свадьбы. К тому же изменения коснулись заполняемости различных площадок. Теперь кинотеатры могут продавать билеты на 75% мест, а на уличные концерты – до 85%.