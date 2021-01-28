В Башкирии открываются ночные клубы и бары

Сегодня, 28 января, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Башкирии принял решение ослабить антиковидные ограничения.
Так, с 29 января в республике будет разрешена работа ночных клубов, баров, ресторанов. Также разрешено проводить дискотеки и свадьбы. К тому же изменения коснулись заполняемости различных площадок. Теперь кинотеатры могут продавать билеты на 75% мест, а на уличные концерты – до 85%.
Все студенты Башкирии возвращаются к офлайн-обучению с пятницы.
Однако в республике всё ещё сохраняется масочный режим и самоизоляция для лиц старше 65 лет.