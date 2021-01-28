Житель Башкирии погиб в пожаре из-за неработающего извещателя

Ночью 28 января в деревне Карантрав Белокатайского района произошёл смертельный пожар. Огонь унёс жизнь 80-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

На место инцидента оперативно прибыла пожарная команда. Огонь тушили не только добровольцы, но и специалисты.

К сожалению, в сгоревшем доме было найдено тело 80-летнего пенсионера. В помещении был пожарный извещатель, который установили ранее по льготной программе, однако аппарат не сработал. Соседи предполагают, что мужчина сам вытащил батарейки, так как извещатель часто срабатывал при курении в доме.