В Башкирии злые школьники напали на мальчика

В минувший понедельник, 25 января, в Салавате компания школьников напала на мальчика. Подростки обступили его, начали толкать и закидывать снежками. Он пытался ответить своим обидчикам, однако нападавшие были старше и сильнее. Потасовка попала в объектив камеры "Умного домофона".

Ребенка окружили четверо хулиганов, которые пинали его, хватали за голову и бросали в сугроб около железной урны. Через какое-то время обиженный мальчик ушёл в подъезд.

Мужчина сделал компании школьников замечание, но она так и не унялась и продолжила закидывать снежками его окно. Вскоре из подъезда вышла женщина со шваброй и пригрозила хулиганам вызвать полицию. Только после разговора со взрослыми дети успокоились.