Развитие Башкирии: основные темы послания Радия Хабирова Госсобранию

Новые особые экономические зоны и инвестиционные проекты. Республика как большая стройка. Радий Хабиров на ежегодном послании Госсобранию наметил основные пути развития на ближайшие 3 года. В почти часовом выступлении глава региона затронул практически все сферы жизнедеятельности, рассказав не только о достижениях, но и о планах.

В этом году послание главы республики особенное во всех смыслах этого слова. Впервые оно прошло в колонном зале и, конечно, из-за пандемии – в усеченном составе. Гостей рассадили с учетом уже привычных требований к дистанции – у всех маски на лицах. Впрочем, даже сквозь них можно без труда разглядеть не только политиков, но и спортсменов, артистов, блогеров. Есть среди присутствующих и обычные трудяги.

Это послание вполне может войти в современную историю. Даже если сравнивать по срокам проведения, все предыдущие обычно проходили в конце года. Текущее мероприятие – опять же из-за пандемии – перенесли с декабря на январь. Впрочем, уже в начале своего выступления глава республики дал понять, что испытание коронавирусом в регионе прошли более чем достойно. В ближайшее время есть шансы стряхнуть с себя эту заразу.

По словам Радия Хабирова, с сегодняшнего дня в Башкортостане будут поэтапно сниматься ограничительные антиковидные меры. Главное при этом – пройти вакцинацию, чтобы выработать коллективный иммунитет. Если все необходимые меры будут приняты, то к концу года регион сможет выйти из режима повышенной готовности.

Вот этот девиз «Без булдырабыз!» Радий Фаритович и претворит. Я очень горд, что живу в этой республике. Она процветает, она на самом деле красивая. И большое спасибо народу, который на самом деле рвется наверх, а рваться наверх – это главных девиз того, чтобы достичь больших высот. Эрнст Мулдашев, заслуженный врач Российской Федерации

Радий Хабиров поблагодарил учителей за вынужденную организацию дистанционного обучения, а также волонтеров – в лице Кристины Спиридоновой, которая организовывала работу колл-центра. Ну и, конечно, не обошли стороной медиков: Алексей Пушкарев, заведующий РКБ, нес службу в самой первой вахте созданного тогда инфекционного госпиталя.

Увидим воочию, как быстро распространяется эта инфекция, насколько она быстро распространяется даже в рамках больницы и стационаров, пришлось мобилизоваться. Самая главная задача была поставлена такая, чтобы обезопасить коллектив и наших пациентов. Алексей Пушкарев, заведующий урологическим отделением РКБ им. Г.Г. Куватова

Несмотря на пандемию, в регионе не допустили обвала экономики. В Национальном инвестиционном рейтинге Башкортостан вошёл в десятку лучших регионов. Вовсю кипит работа на территории созданной экономической площадки «Алга». Только в этом году появится 800 новых рабочих мест, в следующем – ещё почти 2 тысячи. В правительстве прорабатывают возможность создания второй особой экономической зоны.

Нам есть чем гордиться. По образовательной сфере мы один из первых субъектов, который получил федеральные субсидии на строительство школ и детсадов, мы входим в пятерку по объему денежных средств, которые мы получаем на обеспечение младших школьников горячим питанием. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Республика закрепила статус одной из ведущих житниц России. Экспорт агропромышленного комплекса вырос в полтора раза. Урожай зерновых впервые за несколько лет превысил 4 млн тонн. Конечно, во многом благодаря людям. Таким, как лучший комбайнер Риф Кантимеров, намолотивший более 2 тысяч тонн зерна.

Кстати, высокие урожаи не должны быть какими-то разовыми рекордами, а должны стать нашими ежегодными показателями. Я ставлю перед Минсельхозом республики задачу довести к 2024 году урожай зерновых до 5 млн тонн. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В правительстве разрабатывают новую стратегию развития Зауралья. Из Сибая до Оренбургского города Сара намерены построить железную дорогу, которая существенно сократит грузоперевозки до границы с Казахстаном. Большие планы на уфимский электротранспорт. Радий Хабиров вновь вернулся к теме строительства в столице сети туристических и транспортных канатных дорог, а также рассказал о желании создать технологическую долину.

Она, собственно, у нас на грани и машиностроения, и химической промышленности, статус присваивается правительством РФ, мы начнем формировать заявку. Где-то в течение года сформируем и отправим в правительство на создание такой зоны. Эта история под Уфой оживит дальше нашу жизнь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По нацпроекту в 2021 году в республике преобразится 130 общественных территорий – не только в городах, но и в селах. Затрагивая тему строек, Радий Хабиров попросил прощения у уфимцев за вынужденные неудобства, связанные с реконструкцией развязки. Все это, как и сама пандемия, временно. Неслучайно 2021 обозначен как Год здоровья и активного долголетия. Пора возвращаться к привычной жизни.