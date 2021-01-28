Развитие Башкирии: основные темы послания Радия Хабирова Госсобранию

Новые особые экономические зоны и инвестиционные проекты. Республика как большая стройка. Радий Хабиров на ежегодном послании Госсобранию наметил основные пути развития на ближайшие 3 года. В почти часовом выступлении глава региона затронул практически все сферы жизнедеятельности, рассказав не только о достижениях, но и о планах.
В этом году послание главы республики особенное во всех смыслах этого слова. Впервые оно прошло в колонном зале и, конечно, из-за пандемии – в усеченном составе. Гостей рассадили с учетом уже привычных требований к дистанции – у всех маски на лицах. Впрочем, даже сквозь них можно без труда разглядеть не только политиков, но и спортсменов, артистов, блогеров. Есть среди присутствующих и обычные трудяги.
Это послание вполне может войти в современную историю. Даже если сравнивать по срокам проведения, все предыдущие обычно проходили в конце года. Текущее мероприятие – опять же из-за пандемии – перенесли с декабря на январь. Впрочем, уже в начале своего выступления глава республики дал понять, что испытание коронавирусом в регионе прошли более чем достойно. В ближайшее время есть шансы стряхнуть с себя эту заразу.
По словам Радия Хабирова, с сегодняшнего дня в Башкортостане будут поэтапно сниматься ограничительные антиковидные меры. Главное при этом – пройти вакцинацию, чтобы выработать коллективный иммунитет. Если все необходимые меры будут приняты, то к концу года регион сможет выйти из режима повышенной готовности.
Радий Хабиров поблагодарил учителей за вынужденную организацию дистанционного обучения, а также волонтеров – в лице Кристины Спиридоновой, которая организовывала работу колл-центра. Ну и, конечно, не обошли стороной медиков: Алексей Пушкарев, заведующий РКБ, нес службу в самой первой вахте созданного тогда инфекционного госпиталя.
Несмотря на пандемию, в регионе не допустили обвала экономики. В Национальном инвестиционном рейтинге Башкортостан вошёл в десятку лучших регионов. Вовсю кипит работа на территории созданной экономической площадки «Алга». Только в этом году появится 800 новых рабочих мест, в следующем – ещё почти 2 тысячи. В правительстве прорабатывают возможность создания второй особой экономической зоны.
Республика закрепила статус одной из ведущих житниц России. Экспорт агропромышленного комплекса вырос в полтора раза. Урожай зерновых впервые за несколько лет превысил 4 млн тонн. Конечно, во многом благодаря людям. Таким, как лучший комбайнер Риф Кантимеров, намолотивший более 2 тысяч тонн зерна.
В правительстве разрабатывают новую стратегию развития Зауралья. Из Сибая до Оренбургского города Сара намерены построить железную дорогу, которая существенно сократит грузоперевозки до границы с Казахстаном. Большие планы на уфимский электротранспорт. Радий Хабиров вновь вернулся к теме строительства в столице сети туристических и транспортных канатных дорог, а также рассказал о желании создать технологическую долину.
По нацпроекту в 2021 году в республике преобразится 130 общественных территорий – не только в городах, но и в селах. Затрагивая тему строек, Радий Хабиров попросил прощения у уфимцев за вынужденные неудобства, связанные с реконструкцией развязки. Все это, как и сама пандемия, временно. Неслучайно 2021 обозначен как Год здоровья и активного долголетия. Пора возвращаться к привычной жизни.
Полную версию послания Радия Хабирова Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан читайте тут.