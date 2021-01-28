Власти Башкирии намерены увеличить внешний товарооборот

В настоящее время свою продукцию на зарубежные рынки поставляют 911 субъектов бизнеса. Это менее одного процента от общего числа республиканских предприятий. Андрей Назаров отметил, что работать важно не только с действующими экспортерами, но также помогать тем бизнесменам, которые только узнают о внешнеэкономической деятельности.