Власти Башкирии намерены увеличить внешний товарооборот

Увеличить долю предприятий республики, которые откроют для себя внешние рынки. Сегодня премьер-министр Башкортостана провел совещание по вопросу реализации проекта «Скорая экспортная помощь».

В настоящее время свою продукцию на зарубежные рынки поставляют 911 субъектов бизнеса. Это менее одного процента от общего числа республиканских предприятий. Андрей Назаров отметил, что работать важно не только с действующими экспортерами, но также помогать тем бизнесменам, которые только узнают о внешнеэкономической деятельности.

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«Скорая экспортная помощь» – это тот инструмент, который, на наш взгляд, даст возможность достаточно быстро провести эскортный аудит у предприятий, которые либо уже работают с зарубежными партнерами, либо планируют это сделать. И вот этот аудит, который мы сможем быстро провести, позволит нам сделать дополнительные шаги по увеличению внешнего товарооборота.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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