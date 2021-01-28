В Башкирии сельчане обустроили хоккейную коробку благодаря ППМИ

Место притяжения сельчан. В Зилаирском районе открыли новую хоккейную коробку, на которой можно проводить соревнования республиканского масштаба. Но пока там катаются только местные школьники.
Хоккейная коробка на этом месте была и раньше, но борта на ней были деревянными. Обновили спортплощадку в конце прошлого года в рамках программы «Комфортная городская среда». На коньках в Зилаире катаются и стар и млад. Коробка пустует разве что глубокой ночью. В хоккей играли даже в минус 20, несмотря на нехватку незаметного на первый взгляд объекта.
Зилаирцы не только в курсе, но и в полной мере ощутили на себе результат этой программы. Ежегодно сельские поселения района подают десятки заявок для участия в ППМИ. В случае победы бюджет республики выделяет миллион рублей на реализацию инициатив сельчан. На этот раз жители единогласно проголосовали за строительство теплой раздевалки на ледовой площадке и благоустройство прилегающей территории.
Хоккеем и фигурным катанием увлекаются не только в райцентре. Ледовые коробки есть и в других сёлах. В рамках ППМИ несколько лет назад площадку открыли в деревне Искужа. И теплая раздевалка здесь имеется. При поддержке спонсоров жители Зилаира надеются построить такую же уже в этом году.
Чтобы реализовать свою инициативу, помимо спонсорской помощи, жители сами должны собрать не менее 3% от стоимости сметы, от 5 до 15% добавит муниципалитет. Остальное перечислит республиканская казна. В прошлом году на эти цели бюджет направил более полумиллиарда рублей.
Зилаирцы одними из первых в республике ощутили на себе эффективность программы поддержки местных инициатив. С 2014 года они 61 раз выигрывали в конкурсе и привлекли в муниципалитет более 67 миллионов рублей. На эти средства не только построены и отремонтированы социальные объекты, но и закуплена пожарная техника для добровольных отрядов. Такие УАЗики теперь есть в пяти сельских поселениях.