В Башкирии сельчане обустроили хоккейную коробку благодаря ППМИ

Место притяжения сельчан. В Зилаирском районе открыли новую хоккейную коробку, на которой можно проводить соревнования республиканского масштаба. Но пока там катаются только местные школьники.

Хоккейная коробка на этом месте была и раньше, но борта на ней были деревянными. Обновили спортплощадку в конце прошлого года в рамках программы «Комфортная городская среда». На коньках в Зилаире катаются и стар и млад. Коробка пустует разве что глубокой ночью. В хоккей играли даже в минус 20, несмотря на нехватку незаметного на первый взгляд объекта.

Полгода назад установили коробку пластмассовую, очень хорошая. Всё условия есть, кроме тёплых раздевалок. А так всё прекрасно, можно заниматься, ребята ходят, катаются. Мальчишки в хоккей играют, девчонки фигурным катанием занимаются. Ярослав Туленков, житель с. Зилаир

Зилаирцы не только в курсе, но и в полной мере ощутили на себе результат этой программы. Ежегодно сельские поселения района подают десятки заявок для участия в ППМИ. В случае победы бюджет республики выделяет миллион рублей на реализацию инициатив сельчан. На этот раз жители единогласно проголосовали за строительство теплой раздевалки на ледовой площадке и благоустройство прилегающей территории.

Мы за будущее, мы хотим, чтобы дети включились в спорт, а не сидели за гаджетами и компьютерами. Марина Крыгина, заведующая детским садом «Ромашка» с. Зилаир

Вокруг хоккейной коробки нужно установить освещение, фонари новые повесить, чтобы было светло. Конечно, появится и мусор, значит, нужно установить и мусорные ящики. Ирина Терентьева, жительница с. Зилаир

Хоккеем и фигурным катанием увлекаются не только в райцентре. Ледовые коробки есть и в других сёлах. В рамках ППМИ несколько лет назад площадку открыли в деревне Искужа. И теплая раздевалка здесь имеется. При поддержке спонсоров жители Зилаира надеются построить такую же уже в этом году.

Я сам активно принимаю в этом участие. Мне даже доверили эту инициативу, чтобы мы построили вот эту коробку, теплый домик. Нам хорошо выделил средства Зилаирский союз лесопромышленников. Ринат Усманов, предприниматель

Чтобы реализовать свою инициативу, помимо спонсорской помощи, жители сами должны собрать не менее 3% от стоимости сметы, от 5 до 15% добавит муниципалитет. Остальное перечислит республиканская казна. В прошлом году на эти цели бюджет направил более полумиллиарда рублей.