В Башкирии прошел конно-спортивный праздник

В Белорецком районе, в селе Кузгун-Ахмерово, прошел конно-спортивный праздник. На скачки приехали представители Баймакского, Абзелиловского, Архангельского, Учалинского, Бурзянского районов и Сибая – всего около 40 наездников.

Организаторы провели шесть заездов: с участием скакунов до полутора и до трех лет, чистокровной породы, рабочей, а также на самой длинной дистанции и на санях. Приехали на конно-спортивный праздник в Белорецкий район и гости из центра компетенции «Акбузат». Они отбирали лошадей башкирской породы для участия в республиканском турнире «Терра Башкирия».