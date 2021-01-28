Уфимские моржи готовятся к мировым соревнованиям

Профессионалы и любители зимнего плавания проводят тренировки в парке имени Якутова. Менее чем через месяц их ждут сначала этапы кубка страны в Санкт-Петербурге, а затем они отправятся на мировые старты в Петрозаводск.

Для Юлии Лыковой это первый в жизни заплыв в ледяной воде. В нынешнем году она два раза лишь входила в озеро, но проплыть не решалась. Сегодня переборола свой страх.

Для здоровья, я там поспрашивала, люди и по 10-15 лет моржуют, и в 70 лет выглядят достойно. Юлия Лыкова

Булат Зубаиров в свою очередь моржеванием занимается уже 5 лет. Но сегодняшний день для него точно особенный. Он побил свой рекорд преодоленной дистанции в ледяной воде – проплыл сто метров.

Я бросил себе вызов и чувствую себя прекрасно. От нашего состояния зависят наши мысли, от мыслей – решение, от решения – результат. Булат Зубаиров

Число любителей зимнего плавания в нашей республике растет. В прошлом году только в Уфе еженедельно водоем в парке Якутова посещало около 500 моржей. Это число может увеличиться, если здесь появится новый современный центр. Федерация зимнего плавания уже вязла в аренду землю в парке и подготовила проект здания. Теперь нужно найти спонсоров.

Ищем сейчас финансирование, всего около 5 миллионов. Для того, чтобы люди, которые здесь плавали, были в нормальных условиях. Моржи плавают здесь 53 года, они этого достойны. Александр Пенкин, председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Республики Башкортостан

Башкирские моржи занимаются не только на любительском, но и профессиональном уровне. Ринат Мансуров – трехкратный чемпион России. И это при том, что начал заниматься профессионально лишь в 2017 году. Сейчас 68-летний морж готовится к предстоящим турнирам, заплывая на 100 метров несколько раз.

Нам, бывшим спортсменам, мало просто заниматься своим здоровьем. Решил, что надо выигрывать, соревноваться. Ринат Мансуров, трехкратный чемпион России по зимнему плаванию