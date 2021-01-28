Уфимские моржи готовятся к мировым соревнованиям

Профессионалы и любители зимнего плавания проводят тренировки в парке имени Якутова. Менее чем через месяц их ждут сначала этапы кубка страны в Санкт-Петербурге, а затем они отправятся на мировые старты в Петрозаводск.

Для Юлии Лыковой это первый в жизни заплыв в ледяной воде. В нынешнем году она два раза лишь входила в озеро, но проплыть не решалась. Сегодня переборола свой страх.

Для здоровья, я там поспрашивала, люди и по 10-15 лет моржуют, и в 70 лет выглядят достойно.

Юлия Лыкова

Булат Зубаиров в свою очередь моржеванием занимается уже 5 лет. Но сегодняшний день для него точно особенный. Он побил свой рекорд преодоленной дистанции в ледяной воде – проплыл сто метров.

Фото №1 - Уфимские моржи готовятся к мировым соревнованиям

Я бросил себе вызов и чувствую себя прекрасно. От нашего состояния зависят наши мысли, от мыслей – решение, от решения – результат.

Булат Зубаиров

Число любителей зимнего плавания в нашей республике растет. В прошлом году только в Уфе еженедельно водоем в парке Якутова посещало около 500 моржей. Это число может увеличиться, если здесь появится новый современный центр. Федерация зимнего плавания уже вязла в аренду землю в парке и подготовила проект здания. Теперь нужно найти спонсоров.

Пенальти

Ищем сейчас финансирование, всего около 5 миллионов. Для того, чтобы люди, которые здесь плавали, были в нормальных условиях. Моржи плавают здесь 53 года, они этого достойны.

Александр Пенкин, председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Республики Башкортостан

Башкирские моржи занимаются не только на любительском, но и профессиональном уровне. Ринат Мансуров – трехкратный чемпион России. И это при том, что начал заниматься профессионально лишь в 2017 году. Сейчас 68-летний морж готовится к предстоящим турнирам, заплывая на 100 метров несколько раз.

Нам, бывшим спортсменам, мало просто заниматься своим здоровьем. Решил, что надо выигрывать, соревноваться.

Ринат Мансуров, трехкратный чемпион России по зимнему плаванию

Пандемия внесла коррективы в планы моржей. В Уфе в этом году не состоится этап чемпионата страны. Зато в Нефтекамске впервые пройдет республиканский турнир. Затем в феврале зимние пловцы отправятся на кубок России в Санкт-Петербург, а в марте их ждут мировые состязания в Петрозаводске.

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