В Башкирии ищут пропавшего без вести 82-летнего Вакиля Мурсалимова

В Салавате продолжают искать пропавшего без вести 82-летнего Вакиля Мурсалимова. 16 января пенсионер ушел из дома, однако обратно так и не вернулся. Он нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти его как можно быстрее.

Приметы: рост около 171 см, телосложение худощавое, седой, глаза серо-голубые. Он был одет в коричневую дубленку, брюки и и ботинки черного цвета. На голове у него была серая шапка.