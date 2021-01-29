В Башкирии ищут пропавшего без вести 82-летнего Вакиля Мурсалимова

В Салавате продолжают искать пропавшего без вести 82-летнего Вакиля Мурсалимова. 16 января пенсионер ушел из дома, однако обратно так и не вернулся. Он нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти его как можно быстрее.
Приметы: рост около 171 см, телосложение худощавое, седой, глаза серо-голубые. Он был одет в коричневую дубленку, брюки и и ботинки черного цвета. На голове у него была серая шапка.
В поисках пенсионера активно участвуют волонтеры. Телефоны для связи: 8 (917) 781 93 34, 8 (800) 700 54 52, 02 или 112.