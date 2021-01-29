В Уфе коммунальщики продолжают усиленную борьбу со снегом

Прежде чем приступить к очистке крыши коммунальщики оцепляют территорию сигнальными лентами, только потом альпинисты сбивают всю наледь и скидывают снег. Затем очередь доходит до входных групп. В ход идут лопаты. Всего в механической комплексной уборке придомовых территорий в Уфе ежедневно задействовано около 800 коммунальщиков и более 100 единиц техники. Также в работе участие принимают и сотрудники управляющих компаний.

Затем уже лопатами очищают бордюры. По словам коммунальщиков, во время уборки снега возникают проблемы. Припаркованные во дворах автомобили препятствуют работам, хотя жильцов оповещают за несколько дней объявлениями в подъездах и записками на транспорте. Также местных жителей просят быть бдительными. В том случае, если на кровле дома образовалась наледь, необходимо сообщить об этом в управление ЖКХ или по номеру 112.