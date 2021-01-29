В Уфе коммунальщики продолжают усиленную борьбу со снегом

В столице Башкортостана полным ходом идет механическая комплексная уборка придомовых территорий. После обильных снегопадов работники сферы ЖКХ особое внимание уделяют очистке крыш многоэтажных домов.

Прежде чем приступить к очистке крыши коммунальщики оцепляют территорию сигнальными лентами, только потом альпинисты сбивают всю наледь и скидывают снег. Затем очередь доходит до входных групп. В ход идут лопаты. Всего в механической комплексной уборке придомовых территорий в Уфе ежедневно задействовано около 800 коммунальщиков и более 100 единиц техники. Также в работе участие принимают и сотрудники управляющих компаний.

Фото №1 - В Уфе коммунальщики продолжают усиленную борьбу со снегом

Выход дворников обычно в 6 утра. В первую очередь убираются входные группы, подъездные. Потом трактора ездят, убирают придомовую территорию.

Ильшат Васиков, мастер участка

Затем уже лопатами очищают бордюры. По словам коммунальщиков, во время уборки снега возникают проблемы. Припаркованные во дворах автомобили препятствуют работам, хотя жильцов оповещают за несколько дней объявлениями в подъездах и записками на транспорте. Также местных жителей просят быть бдительными. В том случае, если на кровле дома образовалась наледь, необходимо сообщить об этом в управление ЖКХ или по номеру 112.

Ежедневно на уборку дворов у нас задействовано до 150 единиц техники. 750 дворников и привлеченных людей порядка 1500. Наиболее активно ведутся работы по скалыванию снега, сносу сосулек, наледи с крыш жилых домов, а также на балконных козырьках. На сегодняшний день у нас 2752 кровли, это скатные кровли, где требуется ежедневный обход.

Андрей Бычков, начальник отдела Управления жилищного хозяйства г.Уфы
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Башкорт йыры 2020