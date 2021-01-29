В Уфе в ДТП пострадала 17-летняя девушка

Вчера, 28 января, в Уфе произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и Volkswagen Polo. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.
Авария произошла на улице Бакалинской. Виновником аварии оказался 20-летний водитель "пятнадцатой". По предварительным данным, при выезде со двора он не уступил дорогу движущемуся автомобилю.
В результате ДТП 17-летняя пассажирка отечественной легковушки получила травмы. Ей потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
Фото: ГИБДД по РБ.