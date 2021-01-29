В галерее «Мирас» в Уфе открылась выставка «Новое»

Собрали воедино. В Уфе открылась выставка «Новое». В экспозицию вошли произведения живописи, графики, скульптуры, фотографии от известных уфимских художников. Участие приняли более 20 авторов.

Выставка продлится до 5 марта. Запланирован ряд мероприятий: мастер-классы, прямые эфиры с художниками и лекции по современному искусству. Также сегодня вечером состоится переформанс художника Нелли Акчуриной и композитора Марата Татураса. Идея – в совмещении абстрактной живописи и экспериментальной музыки в реальном времени.