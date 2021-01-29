В Башкирию поступила очередная партия вакцины от коронавируса

В ведомстве отмечают, что эпидемиологическая ситуация в Башкортостане стабильна, снижаются темпы роста заболеваемости COVID-19. Жители, которые оставили заявку на портале «Госуслуги», смогут сделать прививку с сегодняшнего дня. В список на приоритетную вакцинацию включили сотрудников оздоровительных учреждений.