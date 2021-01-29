В Башкирии ожидается эпидемия гриппа

Роспотребнадзор Башкирии озвучил примерные сроки начала эпидемии гриппа. Об этом рассказала и.о. начальника эпидотдела Зухра Шагиева изданию «Аргументы и факты».
По сообщениям специалистов, рост заболевших гриппом ожидается во второй половине февраля. В Башкирии ОРВИ болеют уже 20 тысяч человек, среди которых 9 тысяч – дети. Так как из-за пандемии коронавируса жители республики стали внимательнее относиться к здоровью и чаще обращаться к врачу, выросло количество поставленных диагнозов.
Специалисты Башкирии готовятся к эпидемии гриппа и уже планируют возможный карантин в учебных и медицинских учреждениях.