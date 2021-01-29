В Башкирии создают рабочие места для инвалидов

За трудоустройство инвалида поддержка бизнесу. В Башкирии продолжается реализация программы по созданию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году в республике было создано 127 таких рабочих мест.

За это организации региона получили господдержку в размере более 10 миллионов рублей. К примеру, предприятие «Уфа-Чай» приняло на работу сразу двух сотрудников. В связи с расширением производства руководитель компании обратился в центр занятости, где ему помогли с подбором персонала и предложили трудоустроить инвалидов.

Под эту программу мы имеем возможность закупить дополнительное оборудование, трудоустроить именно людей на своих рабочих местах. Взяли ребят слабослышащих, они вошли в наш коллектив хорошо, работают. Азат Юсупов, руководитель предприятия

До 80 тысяч рублей субсидии тем, кто трудоустроит инвалидов третьей группы. До 100 тысяч – предприятиям, создающим места для инвалидов первой и второй групп. Благодаря господдержке на этом предприятии приобрели фильтр-пресс для очищения бальзамов, центрифугу для контроля качества продукции и аппарат для фасовки меда в жестяные банки. На этом оборудовании теперь и работают трудоустроенные по республиканской программе.