Синоптики Башкирии рассказали о погоде в ближайшие выходные

Так, в субботу, 30 января, ночью пройдёт небольшой снег, днём – мокрый снег. В некоторых районах ожидается гололёд, накат и гололедица. Ветер при этом будет южный умеренный. Температура воздуха ночью достигнет -3,-8°С, при прояснениях опустится до -13°С. Днём температура воздуха поднимется до 0,-5°С.