Синоптики Башкирии рассказали о погоде в ближайшие выходные

Синоптики Башгидромета рассказали, какую погоду стоит ждать в ближайшие выходные.
Так, в субботу, 30 января, ночью пройдёт небольшой снег, днём – мокрый снег. В некоторых районах ожидается гололёд, накат и гололедица. Ветер при этом будет южный умеренный. Температура воздуха ночью достигнет -3,-8°С, при прояснениях опустится до -13°С. Днём температура воздуха поднимется до 0,-5°С.
В воскресенье, 31 января, существенных изменений не ожидается. По северу Башкирии так же пройдёт небольшой снег. Ожидается гололёд, снежный накат. Ветер останется южным умеренным. Температура воздуха ночью составит -3,-8°С, при прояснениях -13°С. Днём ожидается тёплая, подходящая для длительных прогулок температура воздуха – 0,-5°С.
Синоптики прогнозируют, тёплая погода сохранится и в начале февраля.