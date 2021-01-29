Пловцы из Башкирии готовятся к чемпионату республики

Он состоится на следующей неделе в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Уфе. Традиционно серьезную конкуренцию составят представители Салавата во главе с Полиной Егоровой.

Девушка готовится к состязаниям, чтобы отобраться сначала на чемпионат Приволжского федерального округа, он пройдет в феврале в Саранске, а там уже побороться за путевку на чемпионат страны, который, скорее всего, состоится в марте в Казани. И там уже выступить с прицелом на Олимпиаду. Хотя минувший 2020 год сложился для спортсменов непросто. Однако все были в одинаковых условиях.

Я бегала на улице, занималась гантелями на коврике, старалась поддерживать форму. Тренировочный процесс был меньше, поэтому сказалось на результатах. Надеюсь, что скоро все вернется в строй, и будет как до 2020 года. Полина Егорова, мастер спорта международного класса по плаванию