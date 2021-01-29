Пловцы из Башкирии готовятся к чемпионату республики

Он состоится на следующей неделе в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Уфе. Традиционно серьезную конкуренцию составят представители Салавата во главе с Полиной Егоровой.
Девушка готовится к состязаниям, чтобы отобраться сначала на чемпионат Приволжского федерального округа, он пройдет в феврале в Саранске, а там уже побороться за путевку на чемпионат страны, который, скорее всего, состоится в марте в Казани. И там уже выступить с прицелом на Олимпиаду. Хотя минувший 2020 год сложился для спортсменов непросто. Однако все были в одинаковых условиях.
Местный бассейн «Алмаз» возобновил работу совсем недавно. Кстати, спорткомплекс построен уже как 50 лет. Его возвели в декабре 1971 года. Хотя на его месте должны были находиться механические мастерские. Тогда «Алмаз» был едва ли не единственным бассейном в республике с 50-метровыми дорожками. Два года назад комплекс признали одним из лучших спортивных объектов страны. В перспективе здесь должны еще построить крытый корт для хоккеистов, чтобы как минимум на месяц продлить сезон местной команды.