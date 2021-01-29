В Уфе пройдёт открытый концерт с участием Элвина Грея

31 января в Уфе пройдёт опен-эйр с участием Элвина Грея и других звезд эстрады. Концерт «Даёшь молодёжь!», посвящённый Дню российского студенчества и Международному дню без интернета, пройдёт перед Государственным академическим русским драматическим театром.

Организаторы предлагают отдохнуть от накопившегося стресса, вырваться из «всемирной паутины» и просто хорошо отдохнуть на свежем воздухе.

В празднике примут участие артисты башкирской эстрады – Рустам Гиззатуллин, Раиль Уметбаев, Зилия Бахтиева, Алтынай Валитов, МС Баш, этно-проект «Zainetdin» и артисты лейбла «Elvin Grey». Хедлайнером мероприятия станет заслуженный артист Республики Башкортостан Элвин Грей (Радик Юльякшин).

Концерт пройдёт с 12:00 до 17:00. Вход свободный. Гостям мероприятия напоминают о масочном режиме и социальной дистанции.