Туристы из Башкирии получили штрафы на 700 тысяч рублей из-за тестов на коронавирус

Туристы из Башкирии получили штрафы на общую сумму в 727 тысяч рублей. Всё из-за того, что путешественники вернулись из-за рубежа, но не опубликовали результаты своих тестов на COVID-19 на портале «Госуслуги».

Фото №1 - Туристы из Башкирии получили штрафы на 700 тысяч рублей из-за тестов на коронавирус

Было нарушено постановление главного санитарного врача. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор, который контролирует возвращение граждан в Россию.

Составлен 261 протокол об административных правонарушениях, материалы направлены в судебные органы для рассмотрения. Судебными органами рассмотрено 92 дела, по результатам которых принято решение о назначении наказания в виде административного штрафа на общую сумму 727 500 рублей.

Роспотребнадзор РБ 

Нарушивших постановление главного врача судили по административной статье за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Данная статья подразумевает штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти