Туристы из Башкирии получили штрафы на 700 тысяч рублей из-за тестов на коронавирус

Туристы из Башкирии получили штрафы на общую сумму в 727 тысяч рублей. Всё из-за того, что путешественники вернулись из-за рубежа, но не опубликовали результаты своих тестов на COVID-19 на портале «Госуслуги».
Было нарушено постановление главного санитарного врача. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор, который контролирует возвращение граждан в Россию.
Нарушивших постановление главного врача судили по административной статье за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Данная статья подразумевает штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.