В Башкирии за сутки скончались 4 пациента с коронавирусом

Администрация Главы Башкирии публиковала новые данные по заболевшим коронавирусом в регионе. Так, за сутки было выявлено 167 новых зараженных.
Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 23 912 человек. При этом в стационарах Башкирии с подтвержденным коронавирусом находятся 409 пациентов, а дома с лёгкой формой заболевания – 5259.
С выздоровлением за сутки выписали 138 человек. А за всё время – 18 062.
При этом количество летальных случаев за сутки значительно увеличилось. Зарегистрировано4 смерти пациентов с коронавирусом. За всё время в Башкирии скончались уже 182 человека.