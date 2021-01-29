В Башкирии за сутки скончались 4 пациента с коронавирусом

Администрация Главы Башкирии публиковала новые данные по заболевшим коронавирусом в регионе. Так, за сутки было выявлено 167 новых зараженных.

Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 23 912 человек. При этом в стационарах Башкирии с подтвержденным коронавирусом находятся 409 пациентов, а дома с лёгкой формой заболевания – 5259.

С выздоровлением за сутки выписали 138 человек. А за всё время – 18 062.