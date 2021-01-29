Депутат из Башкирии разработал проект, который позволит отчислять студентов за поход на митинги

Депутат Госсобрания Башкирии Владимир Нагорный разработал законопроект, который пересмотрит оценку успеваемости студентов и школьников. Проект уже внесен на рассмотрение в Госсобрание Башкирии и в ближайшее время будет принят, сообщают местные СМИ.

Согласно документу, теперь в школьных дневниках и журналах будет вновь введена графа «прилежание», куда будут ставить оценки по пятибалльной шкале. Если школьник будет замечен за нарушением уголовного или административного кодекса, в эту графу поставят оценку «1». Это может снизить рейтинг ученика при сдаче ОГЭ и ЕГЭ, а, следовательно, поступить таким выпускникам в университет будет сложнее.