В Уфе вновь пройдёт мясная ярмарка

В Уфе на Советской площади пройдёт мясная ярмарка. Мероприятие запланировано 30 и 31 января с 09:00 до 16:00. Ярмарка пройдёт перед Дворцом молодёжи.

Все жители и гости столицы Башкирии смогут купить мясную продукцию по доступным ценам. На прилавках будет предоставлен большой выбор свежего и качественного мяса.

Для участия в мероприятии необходимо соблюдать все рекомендуемые санитарно-эпидемиологические меры.

По всем возникающим вопросам участия в ярмарке обращайтесь в Отдел координации торговли, общественного питания и услуг Администрации Советского района городского округа г. Уфа РБ по телефону: 8 (347) 273-33-20.