Стал известен список выступающих на фестивале «Молодость Fest» в Уфе

Также по информации ИА «Башинформ», в концерте примут участие молодые ди-джеи, которые подали заявку. С ними обсуждаются рабочие вопросы. Окончательный список выступающих будет уточняться.

31 января на «Уфа-Арена» пройдёт рэп-фестиваль «Молодость Fest». Вход на концерт стоит всего 1 рубль. Билеты можно приобрести на tickets.hcsalavat.ru и в кассах «Уфа-Арены». Вход откроется в 14:00, а само начало мероприятия запланировано на 15:00.