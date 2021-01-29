Стал известен список выступающих на фестивале «Молодость Fest» в Уфе

На рэп-фестивале «Молодость Fest» в Уфе выступят популярные молодежные исполнители OG BUDA, MAYOT и SODA LUV.
Также по информации ИА «Башинформ», в концерте примут участие молодые ди-джеи, которые подали заявку. С ними обсуждаются рабочие вопросы. Окончательный список выступающих будет уточняться.
31 января на «Уфа-Арена» пройдёт рэп-фестиваль «Молодость Fest». Вход на концерт стоит всего 1 рубль. Билеты можно приобрести на tickets.hcsalavat.ru и в кассах «Уфа-Арены». Вход откроется в 14:00, а само начало мероприятия запланировано на 15:00.
Вход для зрителей от 12 до 14 лет — только при сопровождении взрослого, старше 14 лет — только при предъявлении паспорта. Наличие маски на фестивале — обязательно!