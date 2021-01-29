В Уфе в выходные пройдут бесплатные культурные и спортивные мероприятия

В Уфе в ближайшие выходные пройдет ряд бесплатных культурных и спортивных мероприятий. Помимобесплатного входа, некоторые магазины предоставляют скидку на покупку товаров.

Так, уфимцы смогут бесплатно посетить Музей истории города Уфы, Дом-музей В.И. Ленина, Уфимский городской планетарий, а также спектакль, который пройдет в Театре юного зрителя. А для студентов будет организовано бесплатное посещение Республиканского музея боевой славы, Башкирского государственного музея имени М.В. Нестерова, Национального музея Республики Башкортостан. Для бесплатного входа нужно предъявить студенческий билет.

Также для уфимцев будет организован бесплатный вход на катки, а также скидки на аренду коньков. В подростковых клубах с 11:00 до 16:00 проведут познавательно-развлекательные и спортивные мероприятия, среди которых викторины, конкурсы, мастер-классы, выставки, концерты и эстафеты. Вход абсолютно свободный.

31 января на «Уфа-Арена» выступят популярные рэп-исполнители в рамках фестиваля «Молодость FEST». Вход на мероприятие с 13.00.

Также в воскресение состоится концерт «Даёшь молодёжь!», посвященный Дню российского студенчества и Международному дню без интернета. Мероприятие пройдёт на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром. Начало в 12:00. Среди выступающих Рустам Гиззатуллин, Раиль Уметбаев, Зилия Бахтиева, Алтынай Валитов, МС Баш, Этно-проект «Zainetdin» и артисты лейбла «Elvin Grey». Хедлайнером мероприятия станет заслуженный артист Республики Башкортостан Elvin Grey (Радик Юльякшин).

Администрация Уфы просит всех участвующих в мероприятиях не забывать о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.