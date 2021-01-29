Радий Хабиров вновь изменил указ о режиме повышенной готовности

Сегодня возобновляют работу ночные клубы, но при условии заполняемости не более 70%. Глава республики внес изменение в указ о режиме повышенной готовности.
Теперь кинотеатры, театрально-концертные объединения и дома культуры при соблюдении санэпиднорм могут работать при заполняемости зала не более 70%. Заведения общепита могут работать в круглосуточном режиме. Спортивные соревнования и турниры теперь разрешено проводить при заполяемости трибун на 85% на открытом воздухе и 70% – в закрытом помещении.
С 8 февраля вузы республики возвращаются к очному формату обучения. А с 27 марта начнут работу профилактории, санаторно-оздоровительные и пришколые лагеря для детей. Режим самоизоляции сохранится для граждан старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания.