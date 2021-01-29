Башкирский TikTok-хаус разыгрывает iPhone среди молодёжи республики

Башкирский TikTok-хаус BashHypeHouse приглашает юных жителей Уфы поучаствовать в Дне Хайпа. Онлайн-марафон пройдёт 31 января. К участию приглашаются уфимцы от 12 до 18 лет.

Старт марафона запланирован на 10:00. В эфире будут разыграны крутые призы – планшеты, Apple Watch, беспроводные наушники. А главный приз – iPhone 12. Чтобы получить подарки, нужно выполнить интересные задания.

Участвовать в марафоне можно прямо из собственного дома. Вручение призов пройдёт в прямом эфире.