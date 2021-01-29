В Уфе снежная лавина с крыши травмировала двух женщин

Сегодня, 29 января, в Уфе произошёл сход снежной лавины с крыши. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

Инцидент произошёл у дома по улице Цветочной. Снег с крыши морга засыпал двух женщина 57 и 29 лет и автомобиль «Лада Гранта».

Как сообщает ИА «Башинформ», женщины пытались убежать от снежной лавины, но были сбиты с ног. Территория схода снега не была огорожена сигнальными лентами.

Пострадавших уфимок в срочном порядке доставили в больницу. После оказания медицинской помощи обеих женщин отправили домой. Предстоит выяснить причину произошедшего.