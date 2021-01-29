В Госсобрании Башкирии обсудили ситуацию с платой за отопление

В прошлом году населению начислена примерно такая же сумма за отопление, как и в 2019-м. Об этом на заседании в Госсобрании сообщил гендиректор БашРТС Тимофей Дубровский. За декабрь компания начислила 2,2 млрд рублей за отопление в республике.

Превышения размера платы за декабрь по сравнению с ноябрем более чем на 42% выявлены по 310 тысячам лицевым счетам. Там, где произошло ошибочное начисление в связи со сбоями в работе приборов учета, деньги будут возвращены. В ходе заседания депутаты рассмотрели более 30 вопросов, основная часть которых связана с проектами региональных законов. Один из них касался введения нормы в закон «Об организации транспортного обслуживания населения». В Башкирии отмечались факты, когда кондукторы высаживали детей вне остановочных пунктов из-за отсутствия билета. Порой это происходило зимой в темное время суток, что угрожало жизни и здоровью несовершеннолетних пассажиров.

Обращений не так много, но они есть. В основном это актуально для районов, потому что огромные расстояния преодолевают межмуниципальные маршруты. И были случаи, что высаживали несовершеннолетних детей. Приняв данную норму. Мы надеемся, что перевозчики будут относиться добросовестно в случае если обнаружат несовершеннолетнего без сопровождения взрослого и без билета.

Вячеслав Рябов, руководитель фракции ЛДПР в Государственном Собрании Республики Башкортостан
Фото №1 - В Госсобрании Башкирии обсудили ситуацию с платой за отопление

Еще одна инициатива депутатов связана с изменением закона «О регулировании земельных отношений в Башкортостане». Документ нацелен на защиту интересов граждан, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка-инвалида. Зачастую для получения полагающегося им бесплатного земельного участка родителям по несколько раз приходилось собирать справки и доказывать, что их ребенок действительно вправе рассчитывать на эту льготу.

Мы сейчас вносим изменения в закон, по которому семьи, если они уже в органы местного самоуправления подали один раз документы, им не нужно каждый раз собирать документы и заново подтверждать, что их ребенок является инвалидом. То есть эти органы самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия сами должны запрашивать документы. То есть мы защищаем, по сути, семьи имеющие детей-инвалидов от этой бюрократической волокиты. Я надеюсь, что это позволит ускорить получение земельных участков. 

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан
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