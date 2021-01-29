В Госсобрании Башкирии обсудили ситуацию с платой за отопление

Мы сейчас вносим изменения в закон, по которому семьи, если они уже в органы местного самоуправления подали один раз документы, им не нужно каждый раз собирать документы и заново подтверждать, что их ребенок является инвалидом. То есть эти органы самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия сами должны запрашивать документы. То есть мы защищаем, по сути, семьи имеющие детей-инвалидов от этой бюрократической волокиты. Я надеюсь, что это позволит ускорить получение земельных участков.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан