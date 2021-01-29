В Сети появилось видео изнутри «дворца Путина»

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дворец в Геленджике принадлежит одному или нескольким бизнесменам. При этом в Кремле считают некорректным разглашать имена владельцев особняка. Пресс-секретарь заявил также, что не располагает данными о посещении этого объекта Владимиром Путиным.