В Сети появилось видео изнутри «дворца Путина»

Корреспонденты издания Mash приехали в Геленджик и посетили дворец из расследования блогера Алексея Навального. Видеозапись появилась на канале проекта в YouTube.
Один из стоителей дворца провел для журналистов экскурсию. На кадрах видно, что основные работы завершились только над фасадом здания. В настоящее время внутри комнат идут начальные строительные работы.
По информации строителей, приблизительно проект будет завершен через 5-6 лет. Имена владельцев и предназначение здания журналистам узнать не удалось.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дворец в Геленджике принадлежит одному или нескольким бизнесменам. При этом в Кремле считают некорректным разглашать имена владельцев особняка. Пресс-секретарь заявил также, что не располагает данными о посещении этого объекта Владимиром Путиным.
Фото: Mash Video / YouTube