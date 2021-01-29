Система «Инцидент» помогла восстановить освещение в деревне под Уфой

Мы пообщались с коллегами из Уфимского района. Попытались разобраться в ситуации. И пришли к выводу, что сможем изыскать средства и помочь жителям в решении их вопроса. В начале декабря начались работы, были смонтированы провода СИП – силовые кабели. Был установлен шкаф управления. Было установлено 12 светильников. И к 8 декабря все работы были закончены и освещение заработало в штатном режиме.

Тимур Ханнанов, сотрудник рабочей группы по обращению жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан