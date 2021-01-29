Система «Инцидент» помогла восстановить освещение в деревне под Уфой

Борис
Шадрин, можно сказать, староста деревни Геофизика Уфимского района. Живёт здесь
не один десяток лет и о проблемах жителей знает не понаслышке. Говорит, что на
улице Геологов, которую местные в шутку называют проспектом, свет горел через
раз, стабильно освещалась разве что детская игровая площадка. А в конце прошлого
года и она погрузилась во мрак. Слова мужчины подтвердили и в сельсовете.
В ноябре из-за
ветхости и изношенности сетей в деревне Геофизиков пропало уличное освещение. Дефицит
финансов и физические проблемы помешали нам вовремя отреагировать.Алина Тимербулатова, глава администрации Чесноковского сельского совета
Опасаясь
за безопасность пожилых людей и детей, идущих домой в кромешной тьме, жители
написали обращение на странице Главы Башкортостана Радия Хабирова в социальных
сетях.
Мы пообщались с
коллегами из Уфимского района. Попытались разобраться в ситуации. И пришли к
выводу, что сможем изыскать средства и помочь жителям в решении их вопроса. В
начале декабря начались работы, были смонтированы провода СИП – силовые кабели.
Был установлен шкаф управления. Было установлено 12 светильников. И к 8 декабря
все работы были закончены и освещение заработало в штатном режиме. Тимур Ханнанов, сотрудник рабочей группы по обращению жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан
С
момента возникновения проблемы и до ее решения прошло меньше месяца. Повидавшие
многое Борис Шадрин признается: такой молниеносной реакции никто из местных
жителей не ожидал.
Это у меня дочка во
«ВКонтакте» написала. И сразу через какое-то время приехал народ, здесь всё
сделали и ей ответили. Реакция была сразу же. Ну и мы, конечно же, удивились
этому.Борис Шадрин, житель д. Геофизика
Параллельно
установка новых фонарей и замена силовых кабелей велась и в селе Чесноковка.
Домов и улиц здесь гораздо больше, чем в деревне Геофизика. Поэтому
останавливаться эту работу не будут.
В декабре 2020 года
также была проведена работа по освещению улиц Блюхера, Строителей, Молодёжная.
Проведено более полутора километров новых кабелей СИП, улучшенные новые
светодиодные светильники появились. В текущем году в селе Чесноковка планируем
заменить порядка 3 километров кабеля, порядка 30-40 новых светильников появятся
на улице Восточной. Руслан Зайнуллин, заместитель главы администрации Чесноковского сельского совета
Тем
временем жители деревни Геофизика удивляются и установке новой мусорной
площадки. Хотели написать об этом после решения проблем с освещением, но в этот
раз сельсовет сработал, как говорится, на опережение.
Внизу поставили
плиты. Раньше, когда их не было, под контейнерами мусор, который падал, весь
гнил, разлагался. Теперь на плитах тут стоит такой павильон с крышей, прекрасная
площадка. Большой контейнер для бытового крупного мусора есть. А сам мусор
вывозят прямо каждый день. Не успеваешь выкинуть, уже машина идёт. В общем, мы
очень довольны.Борис Шадрин, житель д. Геофизика