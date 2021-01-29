В Уфе с крыши морга на женщин упал снег: подробности ЧП

Так как погода теплая, с крыши сошел большой пласт снега в тот момент, когда они начали работу на крыше. Была повреждена машина и получили легкие травмы две женщины. Их амбулаторно осмотрели в приемном покое, и они отпущены домой. Там никаких серьезных повреждений нет, там только небольшие ушибы нижних конечностей.

Булат Гарифуллин, главный врач городской клинической больницы №13