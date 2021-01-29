В Уфе с крыши морга на женщин упал снег: подробности ЧП

Следственный комитет проводит проверку по факту падения снежной массы с крыши морга, в результате чего пострадали две женщины. Напомним, инцидент произошел сегодня утром на улице Цветочной.
С кровли патологоанатомического отделения 13-й больницы сошла «лавина», которая обрушилась на стоящих внизу женщин и припаркованный автомобиль. По словам главного врача, бригада скорой помощи доставила пострадавших в другой корпус, где им оказали первую помощь. Женщины получили ушибы нижних конечностей. После осмотра их отпустили домой.
Как оказалась, снег сошел из-за начатых работ по очистке кровли. Так как 13-я больница не имеет лицензию на такого рода деятельность, уборкой занималась подрядная организация, сотрудники которой забрались на крышу, но не оцепили территорию сигнальными лентами.
Также в результате схода снега был поврежден припаркованный автомобиль. Кузов деформирован, не выдержало удара и лобовое стекло машины. Происшествием заинтересовались органы Следственного комитета. По факту травмирования двух женщин проводится проверка.