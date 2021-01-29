В Уфе с крыши морга на женщин упал снег: подробности ЧП

Следственный комитет проводит проверку по факту падения снежной массы с крыши морга, в результате чего пострадали две женщины. Напомним, инцидент произошел сегодня утром на улице Цветочной.

С кровли патологоанатомического отделения 13-й больницы сошла «лавина», которая обрушилась на стоящих внизу женщин и припаркованный автомобиль. По словам главного врача, бригада скорой помощи доставила пострадавших в другой корпус, где им оказали первую помощь. Женщины получили ушибы нижних конечностей. После осмотра их отпустили домой.

Как оказалась, снег сошел из-за начатых работ по очистке кровли. Так как 13-я больница не имеет лицензию на такого рода деятельность, уборкой занималась подрядная организация, сотрудники которой забрались на крышу, но не оцепили территорию сигнальными лентами.

Фото №1 - В Уфе с крыши морга на женщин упал снег: подробности ЧП

Так как погода теплая, с крыши сошел большой пласт снега в тот момент, когда они начали работу на крыше. Была повреждена машина и получили легкие травмы две женщины. Их амбулаторно осмотрели в приемном покое, и они отпущены домой. Там никаких серьезных повреждений нет, там только небольшие ушибы нижних конечностей.

Булат Гарифуллин, главный врач городской клинической больницы №13

Также в результате схода снега был поврежден припаркованный автомобиль. Кузов деформирован, не выдержало удара и лобовое стекло машины. Происшествием заинтересовались органы Следственного комитета. По факту травмирования двух женщин проводится проверка.

Планируется проведение судебно-медицинских экспертиз в отношении пострадавших. В ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение безопасности при выполнении данного вида работ, будет дана правовая оценка.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Республике Башкортостан
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