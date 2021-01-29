Радий Хабиров проинспектировал работу по перерасчету платежей за отопление

Более 6 тысяч обратившихся за три рабочих дня. Сотрудники Уфимских инженерных сетей продолжают принимать заявления от жителей республики по поводу перерасчёта за отопление. Сегодня Радий Хабиров посетил ресурсоснабжающую организацию. Руководитель республики проинспектировал работу службы сбыта и пообщался с жителями столицы.

Жительница Уфы делится своей проблемой с главой республики. За декабрь только за отопление ей пришлось заплатить почти две с половиной тысячи рублей. За квартиру в 42 квадратных метра сумма приличная, говорит пенсионерка. Поэтому и пришла на перерасчёт.

О том, что Уфимские инженерные сети произведут перерасчет декабрьских платежей за отопление, Радий Хабиров сообщил на встрече с членами Общественной палаты региона. Речь идет о превышении сумм более чем на 42 процента по сравнению с ноябрьскими платежами. Эта работа началась 26 января. Только за первые три дня с заявлениями на перерасчет обратились более шести тысяч потребителей энергоресурсов.

Все поступившие заявления сейчас находятся в обработке. Результаты обработки до жителей начнут доводиться с конца следующей недели, а сам перерасчет жители увидят в февральской платежке. Максим Петров, исполнительный директор МУП «Уфимские инженерные сети»

Для перерасчета необходимо обязательно написать заявление в МУП УИС. Отправить его можно по электронной почте, через WhatsApp или лично посетив предприятие. Возможно, поэтому никакого ажиотажа в головном офисе ресурсоснабжающей организации не наблюдается. Но главу республики больше интересует вопрос, почему в платежках за декабрь такие большие суммы.

Управляющим компаниям необходимо отладить работу тепловых узлов в многоквартирных домах, чтобы не допускать перетопы или другие ситуации, бьющие по карману обычных потребителей. И в этом готовы помочь специалисты уфимских инженерных сетей.

Мы же ясно понимаем, все-таки момент несправедливости присутствует. Да, есть переход на одну восьмую, да, есть перетопы. Надо понимать, что есть такие технические вещи. И самое главное, что, получается, из-за этих действий мы к людям, особенно самым нуждающимся, залезли в карман. В этом самая большая обида у людей. Мы ее исправим, конечно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Жалобы от населения по поводу больших платежек принимаются и в МУП ЕРКЦ. Всего по Уфе работает 31 отделение, рассказали главе республики. Также Радия Хабирова ознакомили с тем, как в столице Башкортостана внедряется программа «Верхний уровень». Это автоматизированный съём показаний общедомовых приборов учета, который как раз направлен на увеличение прозрачности начислений.

Благодаря данной программе можно будет отслеживать, где идут недотопы, перетопы, какие-то утечки и, соответственно, решать их в режиме реального времени, чтобы в дальнейшем не было никаких завышенных квитанций. Айгуль Винникова, генеральный директор МУП ЕРКЦ г. Уфы