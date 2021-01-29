Радий Хабиров проинспектировал работу по перерасчету платежей за отопление

Более 6 тысяч обратившихся за три рабочих дня. Сотрудники Уфимских инженерных сетей продолжают принимать заявления от жителей республики по поводу перерасчёта за отопление. Сегодня Радий Хабиров посетил ресурсоснабжающую организацию. Руководитель республики проинспектировал работу службы сбыта и пообщался с жителями столицы.
Жительница Уфы делится своей проблемой с главой республики. За декабрь только за отопление ей пришлось заплатить почти две с половиной тысячи рублей. За квартиру в 42 квадратных метра сумма приличная, говорит пенсионерка. Поэтому и пришла на перерасчёт.
О том, что Уфимские инженерные сети произведут перерасчет декабрьских платежей за отопление, Радий Хабиров сообщил на встрече с членами Общественной палаты региона. Речь идет о превышении сумм более чем на 42 процента по сравнению с ноябрьскими платежами. Эта работа началась 26 января. Только за первые три дня с заявлениями на перерасчет обратились более шести тысяч потребителей энергоресурсов.
Для перерасчета необходимо обязательно написать заявление в МУП УИС. Отправить его можно по электронной почте, через WhatsApp или лично посетив предприятие. Возможно, поэтому никакого ажиотажа в головном офисе ресурсоснабжающей организации не наблюдается. Но главу республики больше интересует вопрос, почему в платежках за декабрь такие большие суммы.
Управляющим компаниям необходимо отладить работу тепловых узлов в многоквартирных домах, чтобы не допускать перетопы или другие ситуации, бьющие по карману обычных потребителей. И в этом готовы помочь специалисты уфимских инженерных сетей.
Жалобы от населения по поводу больших платежек принимаются и в МУП ЕРКЦ. Всего по Уфе работает 31 отделение, рассказали главе республики. Также Радия Хабирова ознакомили с тем, как в столице Башкортостана внедряется программа «Верхний уровень». Это автоматизированный съём показаний общедомовых приборов учета, который как раз направлен на увеличение прозрачности начислений.
Радий Хабиров считает, что подготовка жилищно-коммунального хозяйства республики к отопительному сезону была проведена не на должном уровне. Это стало одной из причин повышения расходов людей на теплоэнергию. Руководитель региона еще раз намерен провести совещание по работе двух ресурсоснабжающих организаций: помимо «Уфимских инженерных сетей» необходимо еще разобраться в деятельности предприятия «БашРТС». Главная задача, которую ставит перед собой руководство республики, – вернуть людям деньги за необоснованные начисления и впредь не допускать подобных случаев.