В Уфе суд вынесет новое решение по делу изнасилованной экс-дознавательницы

В пятницу выступили все фигуранты, кроме Салавата Галиева, а также сторона потерпевшей. Вот как прокомментировала слушание дела адвокат потерпевшей.

Напомним, потерпевшая потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации за произошедшее. Верховный суд рассматривает дело, которое вернул на повторное изучение Шестой кассационный суд общей юрисдикции Самары. Ранее двое подсудимых экс-руководители ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам 52-летний Эдуард Матвеев и 51-летний Салават Галиев были оправданы. А 35-летнему Павлу Яромчуку, возглавлявшему на момент происшествия Отделение МВД по Уфимскому району, приговор смягчил – с 6 до 4 лет колонии общего режима. Все они уволены из правоохранительных органов после случившегося.