В Уфе сотрудники ГИБДД проверили парковки для инвалидов

Инспекторы провели рейд возле крупных торговых центров. Особые зоны для транспорта людей с ограниченными возможностями здоровья оказались заняты теми, кому они не предназначены. А автомобилям с желтыми табличками пришлось кружить в поиске парковки.
Под знаком «парковка для инвалидов» вереница машин, но вот на автомобилях такой же таблички нет. Места для людей с ограниченными возможностями здоровья располагаются в самых удобных и близких ко входу зонах. Но, видимо, остальные за это готовы еще и заплатить. Ведь парковка теперь влетит владельцам в копеечку.
Знаки на территории торгового центра имеются, в отличие от автомобиля мужчины. Вместе с водительским удостоверением показать инвалидное владелец авто не может. Но парковочное место, признается мужчина, занял не намерено.
Нежелание некоторых водителей кружить по парковке вынуждает это делать уже инвалидов. Десятки мест со знаком, который лично нам пропустить было трудно, заняты машинами без соответствующей желтой таблички.
Валерий Иванов – инвалид второй группы. В магазин выбирается редко, признается мужчина, каждый шаг даётся с трудом. Поэтому для него так важно парковать авто возле входа.
Владельцы авто особую зону парковки освободили. Кто-то сам, а кому-то инспекторам пришлось помочь. Транспорт увезли на эвакуаторе. Так что плюс к штрафу придется заплатить и за эвакуацию.