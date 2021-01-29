В Уфе сотрудники ГИБДД проверили парковки для инвалидов

Инспекторы провели рейд возле крупных торговых центров. Особые зоны для транспорта людей с ограниченными возможностями здоровья оказались заняты теми, кому они не предназначены. А автомобилям с желтыми табличками пришлось кружить в поиске парковки.

Под знаком «парковка для инвалидов» вереница машин, но вот на автомобилях такой же таблички нет. Места для людей с ограниченными возможностями здоровья располагаются в самых удобных и близких ко входу зонах. Но, видимо, остальные за это готовы еще и заплатить. Ведь парковка теперь влетит владельцам в копеечку.

Знаки на территории торгового центра имеются, в отличие от автомобиля мужчины. Вместе с водительским удостоверением показать инвалидное владелец авто не может. Но парковочное место, признается мужчина, занял не намерено.

Не обратил внимания. Беспечность это. Я первый раз здесь, места не было. Заехал и все. Рашид Акбашев

Нежелание некоторых водителей кружить по парковке вынуждает это делать уже инвалидов. Десятки мест со знаком, который лично нам пропустить было трудно, заняты машинами без соответствующей желтой таблички.

Мест нет, приходится кружить. Место для инвалидов должно быть свободно, а сколько ни посмотрю, везде занято, без знаков стоят. Валерий Иванов

Валерий Иванов – инвалид второй группы. В магазин выбирается редко, признается мужчина, каждый шаг даётся с трудом. Поэтому для него так важно парковать авто возле входа.

Это придумано, конечно, не для того, чтобы кого-то дискриминировать. Для инвалидов действительно очень важно, чтобы было парковочное место. Просим водителей уважать людей с ограниченными возможностями и давать им возможность припарковаться. Олег Ротов, председатель башкирской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов»

Такое нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 5 тысяч рублей. В этом году уже привлечено к ответственности более 100 водителей. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды УГИБДД МВД по Республике Башкортостан