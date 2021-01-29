Вузы Уфы могут объединиться в мегауниверситет

Речь о  БашГУ и Уфимском авиационном университете. Об этом сообщили  сегодня  на  сессии Евразийского научно-образовательного центра. Возможное слияние высших учебных заведений позволит объединить интеллектуальные ресурсы и привлечь федеральное финансирование. Но решение должны будут принять учёные советы вузов. 

Университеты, я думаю, на территории всей страны будут объединяться. Потому что глобальную конкуренцию простому региональному вузу не выиграть. Региональные вузы не должны между собой конкурировать. Наши 6 вузов не должны соревноваться друг с другом за студентов. Они должны соревноваться за студентов из других регионов и из других стран. В этом наша задача. В этом залог успеха роста университета. А это возможно сделать, только объединившись, потому что конкуренция друг с другом не даёт никаких выигрышей.  

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
Фото №1 - Вузы Уфы могут объединиться в мегауниверситет

Участники стратегической сессии отметили, что объединение крупных вузов, помимо привлечения дополнительного федерального финансирования, будет способствовать развитию научных исследований и экспорту результатов этой работы. Мега-университет станет заметен не только в России, но и в других странах, что привлечёт в Башкортостан студентов со всего мира. Разработанная в рамках форума стратегия будет представлена руководству республики и ляжет в основу дальнейшей работы НОЦ.

Ваш мегапроект, который инициировала республика по созданию большого университета, это конечно мегаконкурентоспособный глобальный проект, который не оставляет без внимания руководство Министерства науки и высшего образования. Большая и сложная задача, а самое главное, готовность республики, университетского сообщества и научного сообщества принять участие в таком проекте – это, конечно, заслуживает всякой похвалы.  

Наталья Гвоздева, директор департамента проектной деятельности Министерства науки и высшего образования России
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Башкорт йыры 2020