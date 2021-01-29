Вузы Уфы могут объединиться в мегауниверситет

Речь о БашГУ и Уфимском авиационном университете. Об этом сообщили сегодня на сессии Евразийского научно-образовательного центра. Возможное слияние высших учебных заведений позволит объединить интеллектуальные ресурсы и привлечь федеральное финансирование. Но решение должны будут принять учёные советы вузов.
Участники стратегической сессии отметили, что объединение крупных вузов, помимо привлечения дополнительного федерального финансирования, будет способствовать развитию научных исследований и экспорту результатов этой работы. Мега-университет станет заметен не только в России, но и в других странах, что привлечёт в Башкортостан студентов со всего мира. Разработанная в рамках форума стратегия будет представлена руководству республики и ляжет в основу дальнейшей работы НОЦ.