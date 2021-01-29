Вузы Уфы могут объединиться в мегауниверситет

Университеты, я думаю, на территории всей страны будут объединяться. Потому что глобальную конкуренцию простому региональному вузу не выиграть. Региональные вузы не должны между собой конкурировать. Наши 6 вузов не должны соревноваться друг с другом за студентов. Они должны соревноваться за студентов из других регионов и из других стран. В этом наша задача. В этом залог успеха роста университета. А это возможно сделать, только объединившись, потому что конкуренция друг с другом не даёт никаких выигрышей.

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан