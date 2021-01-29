В Башкирии долю местного мяса в школах увеличили до 87%

Доля башкирского мяса в школах возросла с 7 до 87 процентов. В республике в этом году вырос процент использования продуктов животного происхождения от местных производителей. Главная цель – сделать рацион школьников полезным и вкусным.

Рецепт идеального фарша оказался прост. Как и секрет вкусных котлет. Его нам открыли на одном из предприятий Гафурийского района. Главное, говорят повара, что вся продукция от местных производителей. Свежая, натуральная и, что немаловажно, полезная. Предприятие «Дубрава» объединило 29 личных и 8 кооперативных хозяйств.

Мы выращиваем мясо до полутора-двух лет. Специально для детского питания. И мы, конечно, очень рады, что вошли в состав «Дубравы», т.к. не думаем, куда сбыть мясо. Именно Светлана Ивановна нам дала дорогу для облегчения нашей работы. Алиян Князь, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства

Кооператив «Дубрава» основали в 2017-м. За год предприятие стало одним из крупнейших в Гафурийском районе. Свыше двух тысяч школьников и порядка восьмисот малышей в детских садах получают мясную и овощную продукцию именно отсюда.

Перед тем как попасть на разделочный стол, мясо проходит тщательную проверку и обработку. Затем его разрезают и отправляют уже для подготовки полуфабрикатов. Тефтели, гуляш и котлеты – всё это мастера делают своими руками. Ручной труд здесь сочетается с автоматизированным. Недавно закупили новый аппарат для изготовления котлет. Его удалось приобрести благодаря субсидии. Машина итальянского производства за час выпускает свыше 500 штук готовой продукции.

Грантовая поддержка – как путь к развитию. В прошлом году «Дубрава» получила помощь от государства на приобретение современного оборудования. Содействие в этом оказал центр сельхозконсультирования республики. Предприятию удалось вернуть практически 50% с закупки техники. Ещё одна гордость кооператива – шкаф шоковой заморозки. Там полуфабрикат замораживают в течение 30 минут, чтобы сохранить полезные свойства.

За 2020 год мы переработали более 16 тонн говядины и свыше 27 тонн овощей. Переработка для школьного питания идёт по заявке. В свободное время девочки занимаются коммерческими полуфабрикатами. Получена декларация на соответствие. Это пельмени, манты, хинкали и голубцы. Светлана Фомина, председатель кооператива СПОК «Дубрава»

Кружки чая уже на столах, а последние порции горячего расставляют быстро, чтобы не остыло. Через минуту прозвучит звонок на перемену, и школьную столовую заполнят младшие классы.

Кормят нас очень вкусно, потому что мы уже два года работаем с этим аутсорсером. Меню разнообразное, дети с удовольствием кушают. Очень вкусное мясо, постоянно котлеты у нас бывают. Супы, гарниры очень вкусные. И свежайший хлеб, потому что аутсорсинг сам выпекает хлеб. Галина Петрова, директор школы №1 с. Красноусольский