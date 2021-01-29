В Башкирии долю местного мяса в школах увеличили до 87%

Доля башкирского мяса в школах возросла с 7 до 87 процентов. В республике в этом году вырос процент использования продуктов животного происхождения от местных производителей. Главная цель – сделать рацион школьников полезным и вкусным.
Рецепт идеального фарша оказался прост. Как и секрет вкусных котлет. Его нам открыли на одном из предприятий Гафурийского района. Главное, говорят повара, что вся продукция от местных производителей. Свежая, натуральная и, что немаловажно, полезная. Предприятие «Дубрава» объединило 29 личных и 8 кооперативных хозяйств.
Кооператив «Дубрава» основали в 2017-м. За год предприятие стало одним из крупнейших в Гафурийском районе. Свыше двух тысяч школьников и порядка восьмисот малышей в детских садах получают мясную и овощную продукцию именно отсюда.
Перед тем как попасть на разделочный стол, мясо проходит тщательную проверку и обработку. Затем его разрезают и отправляют уже для подготовки полуфабрикатов. Тефтели, гуляш и котлеты – всё это мастера делают своими руками. Ручной труд здесь сочетается с автоматизированным. Недавно закупили новый аппарат для изготовления котлет. Его удалось приобрести благодаря субсидии. Машина итальянского производства за час выпускает свыше 500 штук готовой продукции.
Грантовая поддержка – как путь к развитию. В прошлом году «Дубрава» получила помощь от государства на приобретение современного оборудования. Содействие в этом оказал центр сельхозконсультирования республики. Предприятию удалось вернуть практически 50% с закупки техники. Ещё одна гордость кооператива – шкаф шоковой заморозки. Там полуфабрикат замораживают в течение 30 минут, чтобы сохранить полезные свойства.
Кружки чая уже на столах, а последние порции горячего расставляют быстро, чтобы не остыло. Через минуту прозвучит звонок на перемену, и школьную столовую заполнят младшие классы.
Но и на этом кооператив «Дубрава» останавливаться не собирается. В этом году предприятие снова поборется за грант. В планах – создание собственного консервного цеха. Пайщики уже начали подготовку участков и выращивание овощей и фруктов. Борщи, рассольники, джемы и повидло. Скоро ассортимент станет ещё богаче. Спрос на качество, уверены на предприятии, будет всегда.