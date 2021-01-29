В Башкирии команда из детского дома мечтает пробиться в большой хоккей

В Бураевском районе в самом разгаре хоккейный турнир на кубок главы муниципалитета. В нём принимают участие спортсмены из местных гимназий и школ. Кроме того, среди них есть команда из деревни Шабаево, игроки которой каждый год отстаивают честь местного детского дома.

В этой школе деревни Шабаево Бураевского района, как правило, небольшие классы, рассчитанные на несколько учеников. А всего здесь учатся около 20 человек. Словом, обычная сельская школа. Вот только это на первый взгляд. На самом деле это детский дом, и местные воспитанники здесь не только ходят на уроки, но и живут.

Общие комнаты, рассчитанные на несколько человек, находятся прямо под школой на первом этаже. Здесь же что-то вроде общей гостиной с телевизором и компьютером. Но в свободное время парней тут не застать. Особенно зимой. Дело в том, что этот небольшой детский дом буквально живет хоккеем. И сразу после школы практически полным составом дети идут менять школьную форму на хоккейные щитки.

И вот здесь самое интересное. Этой хоккейной форме уже больше 10 лет. И она уже порядком поизносилось. Перчатки и форма в дырах, изрядно потрепанная защита и вместо застежек – клейкая лента. К слову, всё снаряжение детский дом когда-то покупал за свой счет. Экономили практически на всем, чтобы собрать нужную сумму.

Теперь об этом можно только мечтать. Старой формы хватит разве что еще на один год. А дальше коньки, как говорится, можно вешать на гвоздь. Но пока ребята играют. И, к слову, считаются главными фаворитами на районных соревнованиях.