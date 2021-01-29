В Башкирии обсудили реализацию программы «Спортивная борьба – в школы»

Реализацию программы «Спортивная борьба – в школы» обсудили сегодня на совещании в формате видеоконференции. Собрались представители Министерства образования и науки Башкортостана, Минспорта республики, а также автор проекта Василий Цандыков.

В октябре прошлого года в Башкортостане открылись полсотни борцовских залов. Так реализуется «Спортивная борьба – в школы». Суть в том, что в учебных заведениях вводятся дополнительные уроки физкультуры. На этих занятиях осваивают основы борьбы: это не приемы и амплитудные броски, а элементарные навыки физподготовки. Для этого обустраивают залы, учителя проходят специальные курсы повышения квалификации. С нынешнего учебного года к программе присоединились 46 школ республики. При этом культивируются разные виды борьба.