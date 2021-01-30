В Уфе две юные девушки ногами выломали дверь табачной лавки и похитили смеси для кальяна

В Уфе две юные короткостриженые девушки выломали ногами дверь табачной лавки и прихватили с собой смеси для кальяна. Это произошло на днях в микрорайоне Сипайлово.
Все случилось в ночное время. Девушки, прорвавшись в табачную лавку, быстро наполнили сумки смесями для кальяна и скрылись. Владелец торговой точки сообщил о краже в полицию и передал запись с камер видеонаблюдения. По подсчетам владельца табачной лавки, сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Девушек нашли и доставили в отдел полиции. Оказалось, одна из них уже была судима.
Весь украденный товар девушки сбыли на улицах, а деньги уже потратили. В отношении налетчиц возбуждено уголовное дело, обе находятся под подпиской о невыезде.
Фото и видео: пресс-служба МВД по РБ