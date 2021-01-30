В Уфе две юные девушки ногами выломали дверь табачной лавки и похитили смеси для кальяна

20 и 23-летние подруги были задержаны и доставлены в отдел полиции. Одна из задержанных уже ранее имела судимость и не так давно освободилась из мест лишения свободы. Девушки признались в содеянном. По словам одной из них, она не против оказаться под стражей, так как ее подруга там была, а она еще нет.

Фанис Ахметов, пресс-служба МВД по РБ