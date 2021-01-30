В Башкирии столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ, семерым оказана медпомощь

В Башкирии утром 30 января столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ. ДТП зафиксировано в Октябрьском на проспекте Ленина.

По данным республиканского управления ГИБДД, за рулем автобуса ПАЗ находился 49-летний местный житель. Автобус двигался по маршруту «35 микрорайон – 16 школа». Грузовик КамАЗ двигался в попутном направлении.

По неизвестным пока причинам автобус столкнулся с грузовиком. В этот момент в салоне ПАЗика находились 12 пассажиров. В результате совершенного дорожно-транспортного происшествия женщина, находившаяся в автобусе, получила травмы. Семерым, в том числе 17-летнему юноше, была оказана медпомощь.