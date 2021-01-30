Кинотеатры Уфы 31 января покажут фильмы со скидками до 50%

Кинотеатры Уфы решили в это воскресенье, 31 января, устроить день скидок. Походы в кино для жителей и гостей города обойдутся намного дешевле обычного.

В кинотеатре «Родина» для школьников и студентов покажут фильм «Душа» со скидкой на билеты в 50%. То же самое касается фильма «Огонь», который покажут в 13:30. При себе необходимо иметь студбилет.

В «Мегаполисе» первым 100 зрителям сделают скидку на билеты в 30%, если сеанс выбранного фильма запланирован на 12:00.

«ULTRA CINEMA» с 11 до 16 часов запускает акцию «1+1». Но премьерные показы в акции не участвуют.

В «Кинопросторе» студенты, пенсионеры, дети до 12 лет, многодетные семьи и люди с ОВЗ могут приобрести билеты на сеансы с 11:00 до 16:00 за полцены. Но для этого нужно будет предоставить соответствующий документ.

Также в «Киномаксе» с 11 до 16 часов все посетители могут посмотреть кино, заплатив за билет на 30% меньше.

В кинотеатре «Синема-5» в ТРЦ «Акварин» с 10 утра и аж до 11 вечера можно купить билет на сеанс со скидками 15-30%. Для старшеклассников в период с 9 утра и до 17 часов будет организовано групповое посещение. Кроме того, сопровождающий на каждые 15 человек проходит в зал и вовсе бесплатно.