В Башкирии количество заболевших коронавирусом превысило новую отметку

В Башкирии неизменно растет число заболевших коронавирусом. Общее количество зафиксированных фактов болезни уже достигло новой отметки и превысило 24 тысяч случаев.

По данным оперштаба Башкирии, на 30 января в республике было выявлено 24 080 фактов заражения граждан. Из них за сутки зарегистрировано 168 случаев.