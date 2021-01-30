В Башкирии количество заболевших коронавирусом превысило новую отметку

В Башкирии неизменно растет число заболевших коронавирусом. Общее количество зафиксированных фактов болезни уже достигло новой отметки и превысило 24 тысяч случаев.
По данным оперштаба Башкирии, на 30 января в республике было выявлено 24 080 фактов заражения граждан. Из них за сутки зарегистрировано 168 случаев.
За последние сутки также было выписано 172 пациента, прошедших и благополучно завершивших курс лечения. За весь период пандемии коронавируса число выписанных составило 18 234 человек. Скончались за сутки 2 пациента. Общее число погибших от коронавируса в Башкирии – 184 человека.