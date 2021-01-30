В Башкирии открыли еще одну полилингвальную школу

В Башкирии прошло открытие еще одной полилингвальной школы. Первые три были запущены в Уфе и Стерлитамаке, а на этот раз такая школа появилась и в Нефтекамске.
На открытии присутствовал Глава Башкирии Радий Хабиров. Он и рассказал, что особенность новой полилингвальной школы заключается в углубленном изучении татарского языка. Но интересно и то, что здание, в котором нынче расположилась современное образовательно учреждение, несколько лет простояло без назначения.
Напомним, что в республике к 2024 году должны появиться в общей сложности 14 полилингвальных школ. Это такие школы, в которых особое внимание уделяется изучению сразу нескольких языков, а не только привычных нам русскому, башкирскому или английскому.
Фото: соцсети Радия Хабирова