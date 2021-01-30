В России за сутки коронавирус выявили у 19 тысяч человек

В России за последние сутки было выявлено чуть более 19 тысяч случаев заражения коронавирусом. Данные приводит федеральный оперативный штаб.
Согласно обновленной информации, на 30 января по всей стране было отмечено 3 832 080 фактов заражения. В том числе за минувшие сутки коронавирус выявили у 19 032 человек.
Также 3 279 964 пациентов уже выписались по выздоровлению. Но за последние сутки было отмечено и 512 фактов смерти среди пациентов с подтвержденным Covid-19. С начала пандемии в стране скончались 72 697 человек.