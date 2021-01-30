После ДТП с автобусом в Башкирии перевозчика и дорожников ждут проверки прокуратуры

Произошедшее утром 30 января ДТП с участием автобуса с 12 пассажирами в салоне и КамАЗа заинтересовало прокуратуру. Ведомство намерено провести проверки.

В рамках организованной прокуратурой проверки планируется оценить законность оказания услуг по перевозке граждан, а также деятельность компании, обслуживающей дорожную сеть в зимний период. При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ведомство также сообщило, что автобус был частным, а КамАЗ, занятый снегоуборочными работами, принадлежит МУП «ДорСтройРемонт».

Напомним, что ДТП было совершено утром. Пострадали 6 человек, в том числе подросток 17 лет. Травмы оказались не слишком серьезными, и всех пострадавших после оказания медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение.